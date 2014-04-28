Силуанов: динамика цен на нефть будет зависеть от длительности конфликта в Израиле

В Минфине РФ оценили стоимость энергоресурсов из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

Продолжение тенденции роста стоимости на нефть в условиях ситуации вокруг Израиля будет зависеть от длительности конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник прокомментировал вопрос о том, насколько долгосрочным может быть рост цен на нефть, в том числе в условиях обстановки вокруг Израиля и Палестины.

Здесь сложно сказать, поскольку такого рода конфликты действительно приводят к определенным неустойчивостям на мировых рынках, в том числе сырьевых рынках. Мы видим действительно, что цены на нефть подросли. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

С начала эскалации вооруженных действий в Израиле с 7 октября стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 4,1%. Показатель вырос примерно на сумму в 88 доллара США за каждый баррель.

Силуанов: объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей.

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