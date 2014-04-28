Силуанов: объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей

Глава Минфина РФ рассказал о ситуации с доходами государства.

Объем Фонда национального благосостояния России в 2024 году увеличится на более 500 млрд рублей. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник объяснил, что в следующем году объем ФНБ на нетто-основе пополнится примерно на более чем полтриллиона рублей, поэтому материальный запас для государства будет пополняться.

Это хорошо, это создает нам и устойчивость бюджета, с одной стороны, и создает нам необходимый ресурс для финансирования ключевых проектов, инфраструктурных проектов, технологических, в которых предусмотрено использование средств Фонда. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В текущем году объем планового пополнения денежных средств ФНБ может составить порядка 1,2 трлн рублей. Такого результата власти страны смогут добиться при хорошей конъюнктуре. Антон Силуанов добавил, что показатели будут достигнуты условиях того, чт часть нефтегазовых доходов кабинет министров будет замещать источниками заимствования.

Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета.

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