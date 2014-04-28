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Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета

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Антон Силуанов рассказал о ресурсе пополнения бюджета страны.

Российское министерство по финансам рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения федерального бюджета. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24"  в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник добавил, что эта тема все еще обсуждается правительством.

У нас есть еще один ресурс - конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства... Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: антон силуанов, бюджет, минфин, приватизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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