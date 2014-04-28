Минфин может скорректировать план займов на 2024 год при хорошей конъюнктуре

Антон Силуанов рассказал о том, откуда будут браться деньги по дефициту бюджета.

Российское министерство по финансам может скорректировать план внутренних заимствований на 2024 год при благоприятной конъюнктуре. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник пояснил, что в следующем году планы на трехлетний период по займам пока что сохраняются.

Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем принять корректировочные решения по заимствованию. В целом, планы у нас реализуемые по заимствованиям, источниками финансирования бюджет будет обеспечен. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт добавил, что внутренние заимствования являются ключевым источником покрытия дефицита федерального бюджета страны. В текущем году власти подкорректировали объем заимствований с внутреннего рынка в сторону уменьшения. Антон Силуанов добавил, что сейчас складывается хорошая конъюнктура на внешних рынках. Также к России поступают дополнительные нефтегазовые доходы.

Силуанов заявил об интеграции новых регионов в бюджетную систему России в 2024 году.

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