Минфин может скорректировать план займов на 2024 год при хорошей конъюнктуре

Российское министерство по финансам может скорректировать план внутренних заимствований на 2024 год при благоприятной конъюнктуре. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник пояснил, что в следующем году планы на трехлетний период по займам пока что сохраняются.
Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем принять корректировочные решения по заимствованию. В целом, планы у нас реализуемые по заимствованиям, источниками финансирования бюджет будет обеспечен.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Эксперт добавил, что внутренние заимствования являются ключевым источником покрытия дефицита федерального бюджета страны. В текущем году власти подкорректировали объем заимствований с внутреннего рынка в сторону уменьшения. Антон Силуанов добавил, что сейчас складывается хорошая конъюнктура на внешних рынках. Также к России поступают дополнительные нефтегазовые доходы.
Силуанов заявил об интеграции новых регионов в бюджетную систему России в 2024 году.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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