Глава Минфина оценил статью расходов бюджета, связанную с четырьмя территориями страны.

Новые регионы страны (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в 2024 году будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений, а также в общее правовое пространство в 2024 году. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов.

Четыре региона, теперь они полностью интегрируются...В следующем году будет обеспечиваться. Это тоже тема бюджета, это тоже тема направления финансовых ресурсов государства по соответствующим видам расходов. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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