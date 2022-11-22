Силуанов: более 200 млрд рублей направят на станкостроение до 2026 года

В Минфине РФ оценили проект бюджета страны на трехлетку.

Свыше 200 млрд рублей будет направлено на станкостроение в следующем трехлетнем периоде из федерального бюджета. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник заметил, в прошлом году власти говорили о микроэлектронике. Эта тема будет также продолжаться и далее.

,На следующий год - это станкостроение. Мы значительные ресурсы, более 200 млрд рублей в трехлетке направляем на эту цель с тем, чтобы по сути дела возродить отрасль. Нам нужны средства для производства средств производства создание собственной технологической базы для того, чтобы развивать нашу промышленность. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт подчеркнул, что направление беспилотных авиационных систем дополнительно будет развиваться при поддержке государства, как и автомобильная промышленность, судостроение и авиастроение.

Силуанов — о курсе доллара: "Главное, чтобы была стабильность и предсказуемость".

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