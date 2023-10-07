Силуанов — о курсе доллара: "Главное, чтобы была стабильность и предсказуемость"

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов ответил на вопрос журналистов о том, пойдет ли курс американского доллара вниз или нет. Слова чиновника привели в социальных сетях авторы Telegram-канала SHOT.
Кому надо больше, кому — меньше. Нам главное — стабильность и предсказуемость.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Напоним, что в рамках утренней сессии Московской биржи на шестое октября курс доллара США достиг отметки в 101 рубль впервые с 14 августа, а общеевропейская валюта превысила отметку в 106 рублей. В Кремле отреагировали на ситуацию. Чиновники заметили, что курс рубля не вызывает беспокойства у властей и призвали привыкать жить в рублевой зоне.
Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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