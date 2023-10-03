Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем

Российское министерство по финансам поддерживает продажу алкоголя онлайн через интернет-площадки. Однако на текущий момент итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующие три года.
Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае - Минфин. Есть ведомства, которые категорически против.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Силуанов рассказал о допзадании по перечислениям в бюджет для ФНС и ФТС.
Фото и видео: Совет Федерации
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