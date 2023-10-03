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Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем

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Антон Силуанов рассказал, что в кабмине нет единой позиции по вопросу.

Российское министерство по финансам поддерживает продажу алкоголя онлайн через интернет-площадки. Однако на текущий момент итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующие три года.

Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае - Минфин. Есть ведомства, которые категорически против.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов рассказал о допзадании по перечислениям в бюджет для ФНС и ФТС.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: алкоголь, антон силуанов, минфин, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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