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Силуанов рассказал о допзадании по перечислениям в бюджет для ФНС и ФТС

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Глава Минфина РФ рассказал о работе по налоговым отчислениям в стране.

Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет администрирования составляет 0,5 триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку. 

Мы мобилизуем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС - дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 триллиона рублей.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник пояснил, что правительством страны предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора. В частности, речь идет о части снижения дисконта к той стоимости на нефть, которая используется для налогообложения. Дополнительно властями  вводится прогрессивная шкала ставок экспортных пошлин в привязке к курсу национальной валюты, будут индексироваться акцизы на табак, винодельческую продукцию и произойдет дополнительная индексация утильсбора. Эксперт пояснил, что объем доходов России составит на следующий год более 35 триллионов рублей, а источником финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов будут внутренние займы.

Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: антон силуанов, минфин, налоги, снс, совет федерации, фтс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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