Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году

Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных бюджетов будет сохранен на следующий год на плановом уровне. Показатель превысит три триллиона рублей. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующие три года.
Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала.
Фото и видео: Совет Федерации
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