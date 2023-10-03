  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году

0 0

Глава Минфина РФ оценил поддержку со стороны властей субъектов страны.

Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных бюджетов будет сохранен на следующий год на плановом уровне. Показатель превысит три триллиона рублей. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующие три года.

Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: антон силуанов, минфин, регионы, совет федерации, трансферты минфина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии