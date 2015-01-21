Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала

Глава Минфина РФ рассказал о соцвыплатах населению.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал законодателям о расходах федерального бюджета на выплату материнского капитала. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующие три года. Эксперт заметил, что все существующие социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, а денежные средства на эту статью расходов заложены в проект бюджета. В частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала.

Маткапитал. Более 4 миллионов семей получат материнский капитал в соответствии с принятым решением, объем материнского капитала будет проиндексирован на инфляцию текущего 2023 года, на 7,5%, на эти цели предусмотрено 1,6 триллиона рублей. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России.

Фото и видео: Совет Федерации