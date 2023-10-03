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Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России

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Глава Минфина РФ рассказал о социальной поддержке граждан.

 Средняя пенсия на территории России в следующем году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку. Чиновник пояснил законодателям, что общий объем расходов на пенсионные выплаты в стране составит почти 600 миллиардов рублей.

Пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: антон силуанов, индексация выплат, минфин, пенсии, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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