Глава Минфина оценил приоритеты правительства.

Дефицит федерального бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на период с 2024 по 2024 год. Чиновник добавил, что интеграция новых регионов и их поддержка со стороны властей остаются приоритетными направлениями в проекте бюджета.

Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов, что бюджет в первую очередь решает задачи, связанные с нуждами армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. Следующим приоритетом остается технологическое развитие и развитие инфраструктуры, а третьим - выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами. Четвертым пунктом в списке заявлена полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономической системы.

Минфин ожидает стабильного роста ВВП РФ на уровне 2,2-2,3% на горизонте трех лет.

Фото и видео: Совет Федерации