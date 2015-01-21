Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета

Глава Минфина РФ оценили проект бюджета на 2024-2026 года.

Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом для государственного бюджета страны. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку.

Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи СВО. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник заметил, что общий объем расходов на национальную оборону в России составит 10,8 триллиона рублей.

Силуанов: компании с госучастием показывают неоптимальную эффективность.

Фото и видео: Совет Федерации