Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета

Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом для государственного бюджета страны. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку.
Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи СВО.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Чиновник заметил, что общий объем расходов на национальную оборону в России составит 10,8 триллиона рублей.
Силуанов: компании с госучастием показывают неоптимальную эффективность.
Фото и видео: Совет Федерации
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