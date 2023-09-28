Силуанов: компании с госучастием показывают неоптимальную эффективность

Глава Минфина РФ рассказал о докапитализации банков.

Некоторые российские компании с государственным участием в уставном капитале показывают неоптимальную эффективность. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума.

Эффективностью для собственника является объем выплачиваемых дивидендов. Наш таргет - 50% от прибыли. Если выполняется, значит, компания, собственно, выполняет свои обязательства, делится с государственным собственником и оставляет себе на необходимые нужды. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Ранее Силуанов в рамках МФФ рассказал о том, что не все отечественные государственные банки хотят платить дивиденды. По его словам, такая ситуация связана с тем, что кредитным организациям необходима поддержка, докапитализация.

Силуанов: дефицит федерального бюджета в 2023 году будет не выше 2% ВВП.

Силуанов: дефицит федерального бюджета в 2023 году будет не выше 2% ВВП.