Силуанов: дефицит федерального бюджета в 2023 году будет не выше 2% ВВП

Глава Минфина оценил экономические прогнозы.

Дефицит российского федерального бюджета в 2023 году будет не выше 2% ВВП, что соответствует плановым показателям. Соответствующей информацией министр по финансам Антон Силуанов поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Эксперт добавил, что доходы от нефтегазового и ненефтегазового секторов экономики превысили ожидания. В материалах профильного ведомства говорится о том, что дефицит бюджета страны за следующий год может составить порядка 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Поэтому дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. Дефицит не превысит наши плановые параметры. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: расходы бюджета в 2023 году будут профинансированы без заимствований на рынке.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум