Силуанов: расходы бюджета в 2023 году будут профинансированы без заимствований на рынке

Глава Минфина РФ рассказал о росте доходов страны.

Планы по поступлению нефтегазовых доходов в России на текущий год будут перевыполнены, поэтому государственные расходы будут профинансированы без иностранных заимствований на рынке. Соответствующей информацией министр по финансам Антон Силуанов поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Он пояснил, что прошло совещание в профильном ведомстве, на котором чиновники согласились снизить уровень заимствований на 2023 год. Речь идет примерно об одном триллионе рублей. Антон Силуанов заметил, что пусть теперь банки кредитуют экономическую систему, а не бюджет страны.

В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы, мы перевыполним наши планы по поступлению нефтегазовых доходов. В этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обосновано - профинансируем наши расходы, дополнительно не давая стимул росту ставок в экономике. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум