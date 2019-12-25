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Силуанов: зарплаты чиновников в 2021 году не будут индексировать
Сегодня, 13:14
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lesjasap

Силуанов: зарплаты чиновников в 2021 году не будут индексировать

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Минфин сократил расходы из госбюджета на следующий год.

Антон Силуанов сообщил, что зарплаты государственных служащих в 2021 году не будут индексироваться. Об этом глава Минфина заявил журналистам. Эксперт добавил, что исключение будет сделано только для военнослужащих.

Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10% Оптимизация всех незащищенных так называемых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по чиновникам

Антон Силуанов, глава Минфина России

Министр заметил, что сокращение расходов государству необходимо для того, чтобы в нестабильной экономической ситуации сбалансировать бюджет. 

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение.

Теги: антон силуанов, минфин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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