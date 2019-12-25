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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Сегодня, 11:21
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matveyvn

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

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Председатель правительства просто подшутил.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил министру финансов России Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение. Председатель правительства подшутил над подчинёнными во время посещения больницы на Чукотке.

Мишусти спросил - у всех ли в делегации хорошее зрение?

Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он предложил находящимся на объекте проверить здоровье.

Ранее мы писали, что Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки. Глава кабмина прибыл на Чукотку с вице-премьерами и группой министров. Они встретились с губернатором округа Романом Копиным. Мишустину показали тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта в Анадыре.

 

Теги: антон силуанов, мишустин, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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