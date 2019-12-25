Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил министру финансов России Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение. Председатель правительства подшутил над подчинёнными во время посещения больницы на Чукотке.
Мишусти спросил - у всех ли в делегации хорошее зрение?
Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он предложил находящимся на объекте проверить здоровье.
Ранее мы писали, что Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки. Глава кабмина прибыл на Чукотку с вице-премьерами и группой министров. Они встретились с губернатором округа Романом Копиным. Мишустину показали тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта в Анадыре.
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