Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Председатель правительства просто подшутил.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил министру финансов России Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение. Председатель правительства подшутил над подчинёнными во время посещения больницы на Чукотке.

Мишусти спросил - у всех ли в делегации хорошее зрение?

Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он предложил находящимся на объекте проверить здоровье.

Ранее мы писали, что Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки. Глава кабмина прибыл на Чукотку с вице-премьерами и группой министров. Они встретились с губернатором округа Романом Копиным. Мишустину показали тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта в Анадыре.