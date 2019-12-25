На Чукотке проживают около 50 тысяч человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки. Он приехал в Анадырь.

Глава кабмина прибыл на Чукотку с вице-премьерами и группой министров. Они встретились с губернатором округа Романом Копиным. Мишустину показали тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта в Анадыре.

После встречи с губернатором премьер отметил, что в Анадыре хорошая больница и достаточно современные дома.

По словам Копина, на Чукотке проживают около 50 тысяч человек. Этот показатель держится уже три года. Субъекту при этом необходимы специалисты для развития экономики.

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