Он призвал обратить внимание на компаний-монополистов.

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке. Заявление он сделал во время совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.

Глава государства подчеркнул, что на Камчатке относительно высокий уровень доходов — регион занимает восьмое место в стране по данному показателю. Но высокие цены делают эффект от этого невидимым.

Путин призвал обратить внимание на компаний-монополистов, которые ведут деятельность на Камчатке.

Ранее Мишустин заявил, что на горячее питание для школьников нужно будет выделить еще 39 млрд рублей.