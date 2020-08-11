Мишустин: на горячее питание для школьников нужно будет выделить еще 39 млрд рублей

Михаил Мишустин заявил, что на горячее питание для школьников нужно будет выделить еще 39 млрд рублей из федерального бюджета России. Об этом глава правительства рассказал во время онлайн-заседания с участием президента РФ Владимира Путина.
Предложенные мероприятия, конечно, потребуют дополнительных средств. По предварительным оценкам, на три года это около 39 млрд рублей
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Чиновник отметил, что данный средства являются софинансированием указанной программы. В среднем правительство направляет около 80 процентов финансирования каждого региона на программу по обеспечению учеников школ горячим питанием. Уровень материальной поддержки рассчитывается по уровню бюджетной обеспеченности каждого конкретного субъекта.
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