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Мишустин объявил о создании комиссии по экспертизе русского языка

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Нужно провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании комиссии по экспертизе русского языка. Он сделал это во время сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, цель данной комиссии - разработка концепции государственной языковой политики. Глава кабмина отметил, что создать её поручил президент Владимир Путин.

Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он считает, что в РФ нужно сформировать целостную языковую политику. Это единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, которые объясняют нормы русского языка.

Также, подчеркнул Мишустин, нужно провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации.

Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде.

Видео: Правительство России

Теги: комиссия, мишустин, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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