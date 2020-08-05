Пассажирам не придется предъявлять регистрацию о проживании в Калининградской области.

Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде. Об этом сообщили представители пресс-службы кабинета министров России. Глава правительства подписал указ о восстановлении пассажирского сообщения по железной дороге между регионами РФ и Калининградом.

Напомним, что железнодорожное сообщение по данному маршруту было приостановлено с 6 апреля из-за эпидемии коронавируса. С 1 июля правительство России вернуло возможность добираться до Калининграда из Москвы и Петербурга. Однако пользоваться поездами могли только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь данное требование снято.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию.

Видео: Правительство России