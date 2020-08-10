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В России для медработников ввели "коронавирусный" пенсионный стаж

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Он подписал соответствующее постановление по поручению президента.

В России для медработников ввели "коронавирусный" пенсионный стаж. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подписал соответствующее постановление по поручению президента. Отмечается, поправка вступит в силу с 1 января и до конца сентября.

На выплату пенсий медикам, которые выйдут на неё раньше благодаря новой норме, придётся дополнительно выделять 325 миллионов рублей ежегодно.

Ранее мы писали, что у одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус.

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, медицина, пенсия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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