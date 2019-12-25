Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил переговоры с Белоруссией о рефинансировании госдолга в размере одного миллиарда долларов. Об этом пишет "Интерфакс".
На данной стадии стороны обсуждают технические условия рефинансирования государственного долга республики перед РФ.
Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту.
Антон Силуанов, министр финансов России
Ранее Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все