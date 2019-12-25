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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга
Сегодня, 15:22
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matveyvn

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

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Пока стороны обсуждают технические условия.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил переговоры с Белоруссией о рефинансировании госдолга в размере одного миллиарда долларов. Об этом пишет "Интерфакс".

На данной стадии стороны обсуждают технические условия рефинансирования государственного долга республики перед РФ.

Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту.

Антон Силуанов, министр финансов России

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, минфин, силуанов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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