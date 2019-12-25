Он считает, что на этой территории живут два народа от одного корня.

Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество - от Бреста до Владивостока. Об этом он рассказал во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа.

По его словам, он сделал выводы вместе с президентом России Владимиром Путиным.

И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Александр Лукашенко

Он считает, что на этой территории живут два народа от одного корня. По его словам, Белоруссия и Россия продолжают сотрудничество.

Ранее Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран.