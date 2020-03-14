Силуанов подсчитал потери бюджета РФ от низких цен на нефть

Глава Минфина выступил в Совфеде.

Глава Министерства финансов РФ выступил в Совете Федерации РФ и рассказал об изменении финансовых показателей России из-за низких цен на нефть. Антон Силуанов отметил, что при нынешних показателях дефицит бюджета оценивается в 0,9% ВВП. Нефтегазовые доходы страны сократятся на сумму порядка 2 трлн рублей.

Министр добавил, что инфляция, прогнозируемая ранее, останется на уровне 4%, а также добавил, что все обязательства по бюджету будут выполнены.

Ранее мы сообщали о том, что в Совете Федерации на внеочередном заседании утвердили постановление о результатах рассмотрения парламентами российских регионом закона о поправках к Конституции РФ. Так были закреплены положительно поддержанные решения из 85 российских субъектов.