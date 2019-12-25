По его словам, подобные меры не рассматриваются.

Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций вкладов в России в нынешней экономической ситуации. Он сделал это в беседе с газетой "Ведомости".

Силуанов рассказал, что подобные меры не рассматриваются. Так он прокомментировал опасения граждан страны о заморозке активов в банках, из-за которых многие начали выводить из со своих счетов.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что экономическая активность граждан сократилась на 33%. По мнению министра, снижение активности связано с закрытием части предприятий в России. Решетников рассказал, что могут функционировать 28% компаний, на которых сосредоточено 28% рабочих мест.