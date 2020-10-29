Антон Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации. Об этом глава Минфина сообщил во время выступления на форуме "Россия зовет!". По словам чиновника, соответствующее решение может быть принято правительством в течение следующих трех лет. Он добавил, что в стране функционирует много компаний, которые на 100% контролируются государством.
Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово
Антон Силуанов, глава Минфина России
Чиновник уточнил, что в качестве ресурсов т приватизации предусмотрено около 3 млрд рублей. Правительство думает о возможной продажи части государственных долей для того, чтобы улучшить управленческие системы организаций, менеджмента, а также привлечь дополнительные средства для решение новых задач в этих компаниях.
Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке.
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