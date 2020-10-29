В Минфине рассказали о планах на приватизацию ближайшие три года.

Антон Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации. Об этом глава Минфина сообщил во время выступления на форуме "Россия зовет!". По словам чиновника, соответствующее решение может быть принято правительством в течение следующих трех лет. Он добавил, что в стране функционирует много компаний, которые на 100% контролируются государством.

Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник уточнил, что в качестве ресурсов т приватизации предусмотрено около 3 млрд рублей. Правительство думает о возможной продажи части государственных долей для того, чтобы улучшить управленческие системы организаций, менеджмента, а также привлечь дополнительные средства для решение новых задач в этих компаниях.

Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке.

Видео: ВТБ Капитал