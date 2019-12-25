В воскресенье по всей Белоруссии прошли новые акции протеста. Выступить против занимающего пост президента республики Александра Лукашенко пришли около 100 тыс. человек по всей стране.

Силовики задержали в Минске около 20 протестующих. Участники протеста начали массово покидать участок на проспекте Победителей.

Почти целый месяц белорусы выходят на массовые протесты. Они несогласны с официальными данными ЦИКа. Александр Лукашенко заступил на новый президентский срок. В минувшие выходные десятки тысяч людей снова вышли на улицы. Правоохранительные органы стянули военную технику. Силовики выставили металлические заграждения. СМИ пишут, что ситуацию контролировали. По факту, она не внесла никаких существенных изменений в характер противостояния власти и оппозиции.

Ранее мы сообщили, что спецслужбы проведут оценку разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Навальном.