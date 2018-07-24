На Украине созвали совещание из-за любительского ролика на YouTube

Автор видео описал сценарий, в котором объединившиеся Румыния и Молдавия начинают войну с Украиной.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созвал совещание из-за любительского ролика на YouTube. Представители силовых структур, разведки и МИД будут обсуждать возможное нападение Румынии и Молдавии на Украину.

На видео, которое опубликовал пользователь под ником 30192, описан сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с Украиной. Автор ролика предсказал, что в 2020 году этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей, а также начать операцию по захвату этих земель. Это видео является прологом к электронной книге.

Матиос хочет внести в единый реестр досудебных расследований дело о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений", которые посягают на территорию украинского государства. На совещании военный прокурор даст указания по подготовке уголовного производства.

Автор ролика заявил, что создал альтернативную реальность и не думал, что украинские власти воспримут все это всерьез.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

Видео: YouTube / 30192