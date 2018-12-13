Встреча нового президента Украины с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации.

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Встреча украинского лидера с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно справиться с российской агрессией на Донбассе и в Крыму. Он добавил, что Вашингтон по-прежнему остается главным партнером Киева в "преодолении российской агрессии".

Также президент Украины поблагодарил иностранных коллег за помощь в продвижении внутренних реформ. Он назвал политику США "хорошим примером демократии".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у России не получится соблазнить украинцев паспортами.

Видео: YouTube / Зе!Президент