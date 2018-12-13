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Alena_Zinovieva
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Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

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Встреча нового президента Украины с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации.

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Встреча украинского лидера с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно справиться с российской агрессией на Донбассе и в Крыму. Он добавил, что Вашингтон по-прежнему остается главным партнером Киева в "преодолении российской агрессии".

Также президент Украины поблагодарил иностранных коллег за помощь в продвижении внутренних реформ. Он назвал политику США "хорошим примером демократии".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у России не получится соблазнить украинцев паспортами.

Видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, президент украины, санкции сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 11:32

АЙ МОСЬКА,ЗНАТЬ ОНА СИЛЬНА,ЧТО ЛАЕТ НА СЛОНА.

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