Владимир Зеленский: "У России не получится соблазнить украинцев паспортами"

Украина готова предоставить убежище всем, кто готов бороться за свободу страны.

Зеленский ответил на заявление Путина о предоставлении гражданства для жителей Украины. Избранный президент Украины назвал попытки России тщетными. Соответствующее заявление на украинском языке он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению Владимира Зеленского, украинцев не получится соблазнить российскими паспортами. Президент добавил, что среди желающих окажутся жертвы пропаганды, а также коррупционеры, скрывающиеся от уголовного преследования. Таких граждан Украина согласна добровольно предоставить России. Зеленский добавил, что Украина даст убежище всем, кто готов бороться за свободу страны.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донбасса. В минувшую субботу президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что правительство РФ рассматривает возможность упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины.

Видео: YouTube / Зе!Президент