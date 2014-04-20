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Из-за сильного ветра на востоке Китая погибли 11 человек

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В некоторых районах порывы ветра достигали 45 м/с.

Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 жителей, еще более 100 человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила администрация города Наньтун.

В некоторых районах порывы ветра достигали 45 м/с. Сильный ветер повредил линии электропередач, разрушил некоторые строения и повредил автомобили.

По данным властей, в районе бедствия оказались около 3 тысяч человек, их пришлось эвакуировать.

Несколько дней назад в Тульской области ветер и снег повалили более 70 деревьев.

Видео: Youtube/Unbelievable Events

Теги: китай, ураган
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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