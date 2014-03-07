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Силы ПВО отбили атаку заминированных беспилотников из Йемена по Саудовской Аравии

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"Атаки с целью поразить гражданские объекты и население являются военным преступлением".

Силы ПВО отбили атаку заминированных беспилотников из Йемена по Саудовской Аравии. Мятежники-хуситы направили шесть заминированных беспилотников. Об этом пишут "РИА Новости".

Атаки с целью поразить гражданские объекты и население являются военным преступлением.

цитата из сообщения информационного портала "Хабр аджиль"

Ранее неизвестные атаковали стоянку грузовиков "Аль-Хамран" в провинции Алеппо на севере Сирии. Журналисты уточнили, что предположительно ракеты по объекту были запущены из Средиземного моря. Аналогичная трагедия произошла в декабре 2020 года, когда несколько машин с "Аль-Хамрана" были уничтожены дронами-камикадзе. За несколько месяцев до этого удар был совершен по стоянке у населенных пунктов Кючюк-Дебиса и Джуб-Эль-Куса.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

 
Теги: йемен, пво, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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