Неизвестные атаковали стоянку грузовиков "Аль-Хамран" в провинции Алеппо в Сирии

Нападение могло быть совершено авиацией или баллистическими ракетами.

Неизвестные атаковали стоянку грузовиков "Аль-Хамран" в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом рассказали в News Front. Журналисты уточнили, что предположительно ракеты по объекту были запущены из Средиземного моря. Аналогичная трагедия произошла в декабре 2020 года, когда несколько машин с "Аль-Хамрана" были уничтожены дронами-камикадзе. За несколько месяцев до этого удар был совершен по стоянке у населенных пунктов Кючюк-Дебиса и Джуб-Эль-Куса.

В настоящее время в СМИ говорится о том, что удары нанесла неопознанная авиация или баллистические ракеты. Вечером 5 марта пострадали объекты переработки и хранения нефтепродуктов. Власти региона зафиксировали пожары после инцидента. Они заявили, что топливо воспламенилось, перекинувшись на транспорт.

Напомним, что район Джараблуса, где произошел инцидент, расположен у контрольно-пропускного пункта "Хумраан". Территория контролируется протурецкими боевиками, а также проамериканскими "Сирийскими демократическими силами".

Пять человек в Сирии получили ранения в результате жесткого подавления митинга боевиками.

Фото и видео: Вконтакте/News Front | Новости

