Протестующие также выступали за возвращение территорий под контроль Дамаска.

Пять человек в Сирии получили ранения в результате жесткого подавления митинга боевиками. Протестующие призывали к выводу протурецких формирований. Он состоялся в населенном пункте Эль-Баб.

О случившемся сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, митинг подавили боевики.

Около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований. Александр Карпов, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал

Он отметил, что протестующие также выступали за возвращение территорий под контроль Дамаска. После разгона акции пять мирных жителей оказались ранены.

Ранее Минобороны сообщило о "вынужденной посадке" российских ВКС в Сирии.

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