Пять человек в Сирии получили ранения в результате жесткого подавления митинга боевиками. Протестующие призывали к выводу протурецких формирований. Он состоялся в населенном пункте Эль-Баб.
О случившемся сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, митинг подавили боевики.
Около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований.
Александр Карпов, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал
Он отметил, что протестующие также выступали за возвращение территорий под контроль Дамаска. После разгона акции пять мирных жителей оказались ранены.
Ранее Минобороны сообщило о "вынужденной посадке" российских ВКС в Сирии.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все