Сергей Зыбинский оценил ход СВО на купянском направлении.

Средства противовоздушной обороны "Западной" группировки российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили пять украинских беспилотников, расположенных в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского на территории Луганской Народной Республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 ноября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что боевая задача выполнена огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор". Известно, что среди целей противника были четыре "Фурии", а также один дрон "Лелека-100".

В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм САУ 2С3 "Акация" и две "Хамви". Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Специалист уточнил, что во время активной обороны отечественное мотострелковое соединение при поддержке минометов отразило контратаку штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ, находящейсяьв районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Дополнительно боевые расчеты тяжелых огнеметных систем совершили удары по скоплению личного состава противника, который находился в укрытиях 14-й механизированной бригады в районе Синьковки.

Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России