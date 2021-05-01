Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 30 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп мотопехотной бригады противника были отражены при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях мехбригады ВСУ в районе Терны.

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по военной инфраструктуре ВСУ.

Видео: Минобороны России