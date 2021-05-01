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Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили до 30 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп мотопехотной бригады противника были отражены при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях мехбригады ВСУ в районе Терны.

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по военной инфраструктуре ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратака, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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