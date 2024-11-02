Радослав Сикорский выступил с осуждением действий администрации в Варшаве.

Варшава не должна была осуществлять поставки военной помощи киевскому режиму на безвозмездной основе, это надо было делать в виде кредита. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Polsat сделал министр по иностранным делам республики Радослав Сикорский.

Как раз наше правительство сделало новое предложение [для Киева], речь идет о военном кредите. Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте на польских заводах польское оружие в кредит, а после войны, после того, как восстановитесь, выплатите его. Однако только сейчас наше правительство это предложило. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Ранее глава государства Анджей Дуды говорил общественности о том, совокупная помощь европейской страны Вооруженным силам Украины с начала военного конфликта в регионе составила 3,3 процентов от ВВП Польши. речь идет о 100 млрд злотых ($26 млрд). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь и военные поставки, которые достигли $5 млрд

Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани.

Фото и видео: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny