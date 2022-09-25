Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани

Глава Польши назвал причину, по которой глава МИД решился на такие высказывания.

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение решение республиканского министра по иностранным делам Радослава Сикорского закрыть генеральное консульство России в городе Познани. По мнению европейского политика, такая мера могла быть элементом предвыборной кампании у главы МИД, а не была вызвана реальной необходимостью. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местной радиостанции Radio Zet.

Однако, несмотря ни на что, уровень дипотношений поддерживался, как это делают и другие страны. Я надеюсь на то, что были реальные причины для такого решения, а не было это вопросами предвыборной кампании. Анджей Дуда, президент Польши

По словам Анджея Дуды, у властей в Варшаве нет сомнений в том, что Радослав Сикорский собирается принимать участие в выборах президента в 2025 году, поэтому сейчас делает все для продвижения собственной кандидатуры.

Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET