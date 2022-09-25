Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение решение республиканского министра по иностранным делам Радослава Сикорского закрыть генеральное консульство России в городе Познани. По мнению европейского политика, такая мера могла быть элементом предвыборной кампании у главы МИД, а не была вызвана реальной необходимостью. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местной радиостанции Radio Zet.
Однако, несмотря ни на что, уровень дипотношений поддерживался, как это делают и другие страны. Я надеюсь на то, что были реальные причины для такого решения, а не было это вопросами предвыборной кампании.
Анджей Дуда, президент Польши
По словам Анджея Дуды, у властей в Варшаве нет сомнений в том, что Радослав Сикорский собирается принимать участие в выборах президента в 2025 году, поэтому сейчас делает все для продвижения собственной кандидатуры.
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи.
Фото и видео: YouTube / Radio ZET
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