Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи

Польский президент Анджей Дуда пообещал не передавать киевскому режиму вооружение, закупаемое на территории Южной Кореи. Местные корреспонденты во время визита иностранного политика в Южную Корею напомнили о том, что Варшава остается одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники на Украину. В основном речь ведется о поставках оружия советского и российского производства.
Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время.
Анджей Дуда, президент Польши
Польский политический лидер признал, что в Киеве власти просили Польшу передать им корейское вооружение. Однако ответ был однозначным о том, что у европейской страны нет такой возможности. Анджей Дуда добавил, что эти поставки делались в течение последних лет в целях усилия национальной безопасности Польши. Техника была приобретена "за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков", поэтому не может быть отправлена на Украину.
Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше.
Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda
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