Глава МИД Венгрии сообщил о давлении политических элит из Евросоюза на реальных патриотов своих государств-членов ЕС.

Патриотически настроенные политики, защищающие интересы своих стран, часто подвергаются серьезным нападкам в Европе. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам и внешнеполитическим связям Петер Сийярто в ходе выступления на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов", организованной на площадке Российской энергетической недели. Иностранный дипломат призвал аудиторию посмотреть на развитие политической системы в ЕС, тогда они увидят, что патриотически настроенные политические партии в региональном содружестве сейчас становятся все более и более сильными, но при этом эти движения и события вызывают серьезное беспокойство и сожаление у руководства ЕС.

Патриотически настроенные политики зачастую подвергаются серьезнейшим атакам, будь то политические нападки, юридические нападки или иногда даже физические нападения... Несмотря на все эти угрозы, мы - настоящие патриоты - будем становиться все сильнее, и тогда Европа вернется на путь здравого смысла и рационализма. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто: Венгрия не сможет получать достаточно газа без поставок из РФ.

Фото: Росконгресс