Новак связал негативные тенденции в экономике Европы с отказом от газа РФ

Вице-премьер России

Негативные тенденции в экономических системах стран европейского региона являются прямым следствием отказа от природного газа из России. Москва даже в таких условиях готова нарастить поставки энергетических поставок Европу в случае такого запроса от национальных правительств. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов", организованной на площадке Российской энергетической недели. Эксперт добавил, что сделки должны совершаться на взаимовыгодных и партнерских условиях.

Мы наблюдаем, как экономика Европы сегодня фактически стагнирует. Те страны, которые отказались от российского газа, например, ФРГ, это последствия того, что там закрылись в том числе газоперерабатывающие заводы и газохимические предприятия, производства. Александр Новак, вице-премьер РФ

В России специалисты фиксируют увеличение спроса на нефть, а не пик потребления нефти, который предсказывали в ближайшем будущем. В 2024 году прирост составил 1,3 миллиона баррелей ежесуточно. Аналогичные цифры ожидаются и в 2025 году.

Фото и видео: Росконгресс