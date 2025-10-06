В России подготовили новый план развития конкуренции до 2030 года

Александр Новак назвал задачи, стоящие перед кабмином России в обновленном плане.

Федеральным правительством подготовлен новый пятилетний план развития конкуренции в России (до 2030 года). Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из кабинета министров при председательстве Михаила Мишустина от 6 октября сделал вице-премьер страны Александр Новак. Эксперт указал, что ключевой задачей для властей является формирование эффективной конкуренции. Работа была проведена с учетом меняющихся социально-экономических условий и цифровой трансформации экономической системы нашего государства.

Документ подготовлен с учетом предложений органов государственной власти, общественных, бизнес объединений и направлен в первую очередь на достижение национальный целей и задач, поставленных президентом России. Ключевая цель плана - формирование эффективной конкуренции на всех уровнях власти. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак заметил, что среди основных мероприятий в документе есть работа по снятию барьеров для предприятий, повышение уровня эффективности управления государственной собственностью, развитие финансовых рынков, инновационных и высокотехнологичных отраслей экономики.

Новак: годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов.

Фото и видео: Правительство России