Новак: годовая инфляция в сентябре составила 8%

Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах клуба "Валдай".

По его словам, на пике в марте показатель составлял 10,3%. Новак подчеркнул, что до конца года ожидается инфляция на уровне 6-7%. Также вице-премьер напомнил о прогнозе социально-экономического развития на 2026-2028 год. Отмечается, что к концу 2026-го уровень инфляции снизится до 4%.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Фото: pxhere.com