В Петербурге услуги подорожали почти на 10% с начала текущего года

Петростат сообщил об ускоренном росте стоимости услуг в Петербурге в 2025 году.

По данным Петростата, услуги в Санкт-Петербурге с января по август 2025 года подорожали на 9,7%.

По итогам августа инфляция в Санкт-Петербурге составила 3,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в сфере услуг — их стоимость увеличилась на 9,7%. Продукты питания за тот же период подорожали почти на 2%.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено снижение цен. Однако в Ленинградской области стоимость товаров выросла более чем на 3%. В целом в регионе за восемь месяцев цены увеличились на 5,2%, продукты питания подорожали на 4%, а услуги — на 9,4%.

Росстат в свою очередь сообщил о дефляции на федеральном уровне. В августе потребительские цены в стране снизились на 0,4%, а годовая инфляция замедлилась до 8,14%. Особенно заметно подешевели овощи: картофель на 30%, свекла на 26,4%, капуста на 25,4% и морковь на 25,3%.

Фото: Piter.tv