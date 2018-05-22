Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 121 тыс. рублей в 2025 году

В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, заработок в прошлом году вырос на 2,8%.

Средняя номинальная зарплата в Петербурге в 2025 году составила 121 тысячу 475 рублей, сообщил начальник Петростата Александр Кукушкин.

Он уточнил, что указанный показатель на 21% превышает среднюю зарплату по стране. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, заработок в прошлом году вырос на 2,8%. При этом Кукушкин обратил внимание, что данная цифра не отражает реальный доход большинства работающих граждан и служит скорее инструментом анализа для властей и бизнеса, позволяя оценивать покупательскую способность и уровень жизни населения.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата, начисленная за декабрь 2025 года, составила 168 тысяч 165 рублей. Реальный заработок за декабрь, скорректированный с учетом динамики потребительских цен, увеличился на 43,8% по сравнению с ноябрем и на 2,7% по отношению к декабрю 2024 года.

Фото: Pxhere