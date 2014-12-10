Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины

Глава МИД Венгрии сообщил о словах, которые передал Андрею Сибиге.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил общественности о том, что сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями большинство стран-членов НАТО не поддерживают членство киевского режима в блоке. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с местными журналистами на пресс-конференции.

На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что новый украинский министр по внешней политике Андрей Сибига 30 сентября совершил первый за 4,5 года рабочий визит главы профильного ведомства в Будапешт.

Глава МИД Венгрии заявил, что Запад продолжает вести дела с Россией.

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